Суд на 37 суток приостановил работу столовой петербургской "Ленты"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность столовой ООО "Лента" в связи с массовым отравлением сотрудников на прошлой неделе.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы, работу столовой "заморозили" на 37 суток, по 10 декабря.

ООО "Лента" - юридическое лицо центрального офиса компании, расположенного на улице Савушкина, 112. По этому адресу расположен гипермаркет "Лента", где на прошлой неделе было зафиксировано массовое отравление сотрудников в служебной столовой.

100% долей в ООО "Лента" владеет "Лента-2". Обе компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге. В свою очередь "Лента-2" на 100% принадлежит компании Lenta Ltd, чьи GDR обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Массовое отравление в петербургской "Ленте"

В минувший четверг, 7 ноября, сообщалось, что более 100 сотрудников петербургской "Ленты" обратились к врачам с жалобами на отравление, из них было госпитализировано свыше 30 человек. Днем ранее управление Роспотребнадзора по Северной столице сообщало о 39 госпитализированных после массового отравления в офисе "Ленты" в Петербурге.

5 ноября ведомство передавало, что с 3 по 5 ноября кишечная инфекция была зарегистрирована в 55 случаях (53 - сотрудники центрального офиса ООО "Лента", один - работник пищеблока, один - родственник заболевшего сотрудника). По состоянию на 5 ноября в больницу им. Боткина были госпитализированы 26 заболевших. У людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой "Ленты", где питание организовано по типу "шведский стол". В отношении столовой компании составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.