Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Он заявил, что знает, что нужно Москве в Донбассе и почему там "оказались российские силовые структуры"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане. Он высказал мнение, что в таких условиях они смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал он на заседании политического форума "Астана клуб" в Нур-Султане.

Назарбаев отметил, что есть предложения обсудить конфликт в "нормандском формате", привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проблема "решается только между двумя государствами, а не между всеми" (цитата Tengrinews).

Зеленский сказал, что согласен "на встречу тет-а-тет", Назарбаев передал это Путину. "Теперь посмотрим", - добавил он.

По оценке лидера Казахстана, сейчас подходящий момент для продвижения в урегулировании конфликта.

"Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос. (...) Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", - сказал он.

В Москве также хотят урегулирования, считает Назарбаев.

"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - заметил первый президент Казахстана.

В начале октября Зеленский согласился подписать так называемую "формулу Штайнмайера" — промежуточные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. Формула предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса, предоставление им особого статуса и дальнейшее урегулирование. Подписание формулы Штайнмайера и разведение воюющих сторон были условиями проведения саммита в "нормандском формате".

Разведение сил пока срывались из-за продолжающихся обстрелов. В Киеве назвали условием для начала процесса семидневное соблюдение режима тишины. Дата нормандского саммита еще не назначена.