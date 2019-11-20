Бывший полковник МВД Захарченко будет отбывать срок в Мордовии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко будет отбывать срок в исправительной колонии №5 в Мордовии. Он прибыл к месту назначения и пока находится в транзите, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Валерий Крутов.

По его словам, серьезных замечаний к колонии у ОНК нет, у нее хорошие руководители и она "довольно хорошо функционирует".

Заключенные в основном заняты на швейном производстве, а также пекут хлеб или работают в библиотеке,сказал Крутов.

ИК-5 расположена в поселке Леплей Зубово-Полянского района.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию и оштрафовал на 117,9 млн рублей. В октябре Мосгорсуд снизил ему срок лишени свободы до 12,5 лет.

На этап осужденного отправили 15 ноября. Перед этим комиссия СИЗО "Лефортово" поставила его на учет как склонного к побегу и нападениям на представителей власти. Как говорил его адвокат Александр Горбатенко, это значит, что в колонии ужесточат условия его содержания.

Это решение СИЗО оспорили в суде и Горбатенко, и сам Захарченко. Лефортовский суд вернул жалобу адвокату, указав, что Горбатенко не имел полномочий на его подписание, объяснила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Иск от Захарченко оставлен без движения до 9 декабря из-за процессуальных недостатков.

Согласно фабуле уголовного дела, Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей. Кроме того, следствием и судом установлено, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках. Суд снял с полковника обвинение в том, что он также получал Дусса взятку в $800 тыс.

Захарченко отверг все обвинения. Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Тогда при обыске в квартире его сводной сестры силовики нашли наличные в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.