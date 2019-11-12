Пятерых фигурантов дела об убийстве подмосковного депутата объявили в розыск

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пятеро предполагаемых организаторов и участников преступной группы, которые могут быть причастны к убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры, объявлены следователем в международный розыск, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева во вторник.

Царева также рассказала, что Басманный суд получил ходатайства следствия о заочном аресте пятерых подозреваемых. "Постановлением от 12 ноября судом удовлетворены ходатайства следствия о заочном аресте Романа Козлова, Сергея Тюричева и Александра Чернышева. Срок ареста установлен в виде двух месяцев со дня их экстрадиции либо задержания на территории РФ", - пояснила пресс-секретарь.

Царева уточнила, что 15 ноября будут рассмотрены еще два аналогичных ходатайства следствия - в отношении Егора Есина и Александра Борзунова.

Чернышову, Козлову и Есину предъявлено обвинение в умышленном убийстве двух и более лиц, а также создании в преступном сообществе (ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст. 210 УК РФ). Бозунов и Тюричев обвиняются в участи в преступном сообществе.

Дело об убийстве депутата Сидоровой

Депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова в феврале 2012 года пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой. Приехавший за ней водитель обнаружил возле дома следы крови и вызвал полицейских.

Ранее правоохранительными органами было установлено, что к совершению данного противоправного деяния могут быть причастны "участники преступного сообщества, возглавляемого лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (уголовная кличка Шишкан)". Предполагаемым мотивом преступления, как рассказывали в МВД, могли быть разногласия между членами банды и потерпевшей, связанные с ее бизнесом.

В конце октября этого года официальный представитель МВД РФ Ирины Волк сообщила, что в Раменском районе Подмосковья полицейские нашли тела четверых убитых человек, которые могут быть пропавшими депутатом Сидоровой и ее родными.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко говорила, что тела погибших извлечены, у двух из них в области головы обнаружены пули.

"Детальное расследование этого и других преступлений, к которым причастны соучастники, продолжается. Под стражей остаются 9 фигурантов уголовного дела: Олег Медведев (Шишкан - ИФ), Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Михаил Коровин. Следователи СКР России выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности", - добавила представитель ведомства.