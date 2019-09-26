По делу об убийстве в 2012 году подмосковного депутата и ее семьи задержаны восемь человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь подозреваемых по делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, в рамках расследования дела о преступном сообществе криминального авторитета Олега Шишканова (по кличке "Шишкан") задержаны восемь его соучастников: Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

Петренко сообщила "Интерфаксу", что предполагаемым мотивом убийства считают разногласия между Шишкановым и депутатом, связанные с ее бизнесом.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что задержания фигурантов дела проходили в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях.

Шишканов был арестован в июле по подозрению в том, что он занимает высшее положения в преступной иерархии.