Найдены тела убитых в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и членов ее семьи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обнаружили предположительно тела убитой в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, а также ее мужа, сына и сестры, к смерти которых могли быть причастны члены преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом "Шишканом", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Тела были обнаружены в Раменском районе. По данным правоохранительных органов, причиной убийства могли быть разногласия между членами банды и депутатом Сидоровой, связанные с ее бизнесом.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что тела погибших извлечены, у двух из них в области головы обнаружены пули. Назначены экспертизы.

Сидорова вместе с мужем, сыном и сестрой пропала из своего коттеджа в феврале 2012 года. Приехавший за ней водитель обнаружил рядом с домом следы крови и обратился в полицию.