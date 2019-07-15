"Вор в законе" Шишканов арестован на два месяца

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест "вора в законе" Олега Шишканова, задержанного по подозрению в том, что он занимает высшее положения в преступной иерархии.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева Олега Николаевича (до смены фамилии - Шишканов) на срок до 12 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Шишканов подозревается по ст.210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей. Свою вину он не признает.

По данным следствия, Шишканов, известный как "Шишкан", причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Ранее в Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов, в том числе Шишканова и внука Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в январе 2013 года.

Президент РФ 1 апреля подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе". Уголовный кодекс был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая исключает возможность условного осуждения.