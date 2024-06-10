Вор в законе Шишкан получил пожизненный срок по делу о бандитизме и убийствах

Оглашение приговора криминальному авторитету Медведеву и участникам возглавляемого им преступного сообщества Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на основании вердикта присяжных заседателей назначил пожизненное лишение свободы бизнесмену Олегу Медведеву ("Шишкан") по уголовному делу о преступном сообществе, бандитизме, убийствах и других преступлениях, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Медведев будет отбывать наказание в колонии особого режима, ему также назначен штраф в сумме 5 млн рублей, заявили в суде в понедельник.

Другие фигуранты дела получили различные сроки лишения свободы - от условного до пожизненного. Несколько осужденных были оправданы по ряду обвинений. Всего на скамье подсудимых, включая Медведева, 18 человек.

Следственным комитетом России, фигурантам, в зависимости от роли каждого, были вменены организация и участие в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), создание и участие в банде (ч.ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), убийство (п.п. "а, ж, з, к" ч. 2. ст. 105 УК РФ), вымогательство (п.п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ) и другие преступления. Медведеву также было предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и организации преступного сообщества лицом, занимающим такое положение (ч. 4 ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, Медведев занимал высшее положение в преступной иерархии и с 1990-х годов возглавлял наиболее многочисленное преступное сообщество и входящую в его состав банду на территории Раменского городского округа, городских округов Жуковский и Бронницы Московской области, устрашая жителей региона и руководителей коммерческих организаций.

Как установил СКР, Медведев и его соучастники убили генерального директора "Племзавод Раменское" - депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи с целью завладения земельными участками предприятия.

Кроме того, согласно фабуле дела, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали имущество у предпринимателей города Раменское и Раменского района Московской области, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имуществу граждан, отказавшихся исполнять преступные требования криминального авторитета и его подчиненных.

Медведев был задержан и арестован осенью 2019 года. Бизнесмен не признал вину ни по одному из обвинений.

Дело Медведева и его соучастников было направлено для рассмотрения в военный суд по решению Верховного суда РФ, посчитавшего, что только так могут быть обеспечены объективность, а также безопасность участников процесса. Сам процесс ввиду большого количества фигурантов проходил на выездном заседании в Московском городском суде.

В мае 2024 года присяжные заседатели вынесли Медведеву и другим фигурантам обвинительный вердикт.