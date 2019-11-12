В Москве с начала года под госзащиту взяли 16 судей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - С начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и были взяты под госзащиту, сейчас под охраной остаются семь судей, заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Госзащиту получили один судья Мосгорсуда и 15 судей районных судов, в том числе Дорогомиловского уточнила она.

Дорогомиловский суд рассматривал дело предполагаемых участников группировки "Новое величие", в адрес этих судей в соцсетях не раз высказывались угрозы, напомнила представитель Мосгорсуда.

"В течение 2017 года было принято 6 мер государственной защиты в виде личной охраны, а именно: в отношении судьи Московского городского суда и пяти судей районных судов столицы. В течение 2018 года также под госзащитой находились двое судей Мосгорсуда, трое судей районных судов и мировой судья", - сказала Солопова.

По ее словам, с начала текущего года у посетителей московских судов на входе изъяли более 600 единиц газового и травматического оружия, более 1 500 единиц холодного оружия и других колюще-режущих предметов.

В СКР 11 ноября сообщили о задержании двух человек по обвинению в одобрении терроризма в интернете. По версии следствия, они также угрожали убийством судье Мосгорсуда.

По делу "Нового величия" проходят восемь человек, процесс над ними начался в мае 2019 года. Их обвиняют в участии в экстремистской группировке, целью которой было свержение конституционного строя и власти в России. Защита фигурантов утверждает, что обвинение построено на показаниях агентов силовых ведомств, внедренных в молодежную среду и придумавших эту организацию.

Еще один предполагаемый участник организации Павел Ребровский, сначала признал вину и пошел на сделку со следствием. В апреле 2019 года Люблинский суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. На процессе над его подельниками он отказался от признательных показаний и пожаловался на давление следствия. Его дело направлено на новое рассмотрение.