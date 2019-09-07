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Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.

Она сообщила, что дети уснули сразу после еды, которая "очень отличалась от тюремной", в ней не было тараканов, "волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет".

Из Сирии доставлено четверо российских детей. Ранее сообщалось, что их повезут в Национальный центр здоровья детей.

Кузнецова подчеркнула, что работа по возвращению российских детей из Сирии в РФ будет продолжена и дальше благодаря контакту, налаженному с сирийскими властями и лично с президентом Башаром Асадом.

"После успешно проведенных переговоров мы смогли договориться о том, что работа по возвращению детей - граждан Российской Федерации будет теперь стабильно продолжаться на территории Сирии и временно неподконтрольных официальным властям Сирии территориях", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам уполномоченной, уже в этот визит в Сирию российским специалистам уже удалось отобрать пробы ДНК у детей, содержащихся в лагерях на территории Сирии, чтобы найти среди них детей россиян и вернуть их в Россию.

"Самое главное, нам удалось благодаря сирийским властям и успешно завершенным переговорам уже в этот визит осуществить забор ДНК и первые шаги к старту большой работы по возвращению детей из территории лагерей", - добавила уполномоченный.

В начале августа Кузнецова рассказала, что с Сирией ведутся переговоры по возвращению российских детей из страны, идут совещания в МИД по этому поводу. Первыми, кого планировали вернуть, были маленькие дети-сироты.

Сирия Анна Кузнецова

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