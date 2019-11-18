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Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС в понедельник вылетел из иракской столицы Багдад с 32 российскими детьми на борту, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Как уточняет пресс-служба омбудсмена, вечером этого же дня в Научном центре здоровья детей в Москве их передадут родственникам. Кузнецова встретит детей в аэропорту "Жуковский". В полете детей сопровождают представители аппарата детского омбудсмена и сотрудники МЧС России - врачи, психологи.

Из Ирака вернутся дети в возрасте от года до девяти лет, которые содержались в тюрьмах и приютах Багдада.

Всего в Россию из Ирака были возвращено 122 ребенка с учетом детей, летящих в настоящее время в Москву бортом МЧС.

Из Сирии было возвращено четыре российских ребенка, в настоящее время для определения гражданства еще у 49 детей в тюрьмах и лагерях Сирии взята проба ДНК.

Ранее в ноябре Кузнецова говорила, что Россия разработала эффективный алгоритм работы по возвращению на родину российских детей с территории Сирии и Ирака, этим опытом уже заинтересовались в других государствах, в частности, в Финляндии, Узбекистане, Киргизии.

Родители российских детей, возвращенных из Ирака и Сирии, либо находятся в тюрьмах, либо погибли в военных действиях, как правило, на стороне террористов.

Анна Кузнецова Багдад Ирак Сирия

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