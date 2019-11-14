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Кузнецова сообщила об интересе к российскому опыту возвращения детей из Сирии и Ирака

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия разработала эффективный алгоритм работы по возвращению на родину российских детей с территории Сирии и Ирака, этим опытом уже заинтересовались в других государствах, сообщила в интервью "Российской газете" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Запросы приходят отовсюду. Недавно консультировали по этому вопросу наших коллег из Финляндии, из Узбекистана, Киргизии и других республик", - заявила Кузнецова.

Она отметила, что работа по возвращению российских детей из Сирии и Ирака идет при содействии властей этих стран, а также при непосредственном участии МИД и Минобороны РФ.

"Мы каждый день занимаемся этим вопросом. На днях в Сирию вылетел врач, чтобы сделать забор ДНК. Сейчас мы можем вернуть только тех ребят, кто рожден на территории России, а после забора ДНК - и других детей. Недавно нам удалось вернуть четырех детей из Дамаска", - пояснила детский омбудсмен.

"Из Ирака мы вывозим последнюю группу детей, пока это 32 ребенка. Но в тюрьме, из которой мы забираем наших ребят, остается 560 детей из других государств, в отношении которых работа только началась. И это страшно", - добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Россию возвращены 90 детей из Ирака и четверо из Сирии. В основном они находились в этих странах в тюрьмах и лагерях. Родители этих детей либо находятся в тюрьмах, либо погибли в военных действиях, как правило, на стороне террористов.

Анна Кузнецова Россия Сирия Ирак Финляндия Узбекистан Киргизия

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