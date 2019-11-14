Глава охранявшего Амурский колледж ЧОП задержан после стрельбы в учебном заведении

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющего Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, задержан в рамках расследования уголовных дел о стрельбе в учебном заведении, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

"По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Как отметили в СКР, гендиректор ЧОП "Сириус-А" задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте главы ЧОП. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметили в СКР.

Ранее в четверг сообщалось, что после стрельбы в колледже было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Кроме того, против сотрудников Амурского колледжа возбудили дело о халатности, в рамках расследования задержан охранник учебного заведения.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявлял, что охранник, работавший в колледже в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу и покончил с собой, не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность.

В четверг, 14 ноября, 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, несколько молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.