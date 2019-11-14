Охранник колледжа в Благовещенске работал без разрешения

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Охранник, работавший в колледже в Благовещенске, где в четверг учащийся устроил стрельбу и покончил с собой, не имел соответствующего разрешения на охранную деятельность, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в четверг в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся открыл стрельбу из охотничьего оружия по своим одногруппникам. В результате один учащийся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, им оказывается экстренная медицинская помощь. Стрелок покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Следователи допросили учащихся и сотрудников колледжа. Глава СК РФ поручил проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления.

Позднее Росгвардия начала проверку деятельности ЧОП, чьи сотрудники охраняли учебное заведение.