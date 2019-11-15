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Директору ЧОПа предъявили обвинение по делу о стрельбе в Амурском колледже

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Обвинение предъявлено главе частного предприятия, охраняющего Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

Отмечается, что генеральному директору частного охранного предприятия (ЧОП) "Сириус-А" предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Стрельба в благовещенском колледже

Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, который был задержан 14 ноября. Расследование дела продолжается, заявили в СКР. По версии следствия, директор ЧОПа допустил к охране здания колледжа сотрудника, не имевшего соответствующего разрешения на охранную деятельность.

В четверг, 14 ноября, 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения, позднее они были прооперированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Хроника 03 февраля 2014 года – 15 ноября 2019 годаНападения в школах
СКР Сириус-А Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенск

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