Директору ЧОПа предъявили обвинение по делу о стрельбе в Амурском колледже

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Обвинение предъявлено главе частного предприятия, охраняющего Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

Отмечается, что генеральному директору частного охранного предприятия (ЧОП) "Сириус-А" предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, который был задержан 14 ноября. Расследование дела продолжается, заявили в СКР. По версии следствия, директор ЧОПа допустил к охране здания колледжа сотрудника, не имевшего соответствующего разрешения на охранную деятельность.

В четверг, 14 ноября, 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения, позднее они были прооперированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.