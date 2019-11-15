Два фигуранта "дела ФИАН" уехали из России в Израиль

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель ООО "Триоптикс" Ольга Канорская - фигурантка так называемого дела ФИАН - сообщила, что спустя две недели после обысков у нее дома и допросов ее отца Сергея Канорского в Следственном комитете РФ (СКР) они уехали из России и получили гражданство в Израиле.

Об этом Канорская рассказала "Интерфаксу" в пятницу. Она отметила, что накануне, 14 ноября, ее отец, который так же, как и она, проходит в "деле ФИАН" в статусе свидетеля, должен был посетить допрос в СКР.

31 октября Канорскую и ее отца допросили в качестве свидетелей по делу о контрабанде оптических элементов, по которому за день до этого проходили обыски в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и в доме у директора института Николая Колачевского.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, в деле есть еще один - четвертый фигурант, который также находился в статусе свидетеля во время допросов, однако никто из фигурантов и их защитников не знает, кто этот человек.

Уголовное дело в ситуации с ФИАН возбуждено по факту незаконного перемещения оружия или иного вооружения в составе организованной группы (часть 3 статья 226.1 УК РФ). В настоящий момент дело ведет московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР.

Как следует из обращения Канорской в Генеральную прокуратуру, которое имеется в распоряжении "Интерфакса", 15 февраля 2019 года в отношении ООО "Триоптикс" было возбуждено дело об административном правонарушении, а 15 марта составлен административный протокол. В своем обращении Канорская заявляет, что деятельность ее фирмы "совершенно законна".

Она также считает, что в "Триоптикса" допущены многочисленные нарушения законов со стороны сотрудников Внуковской таможни. "В результате указанных действий и бездействия должностных лиц Внуковской таможни ООО "Триоптикс" причиняются убытки", - говорится в обращении.

Резонансное "дело ФИАН"

Обыски в ФИАН и в квартире директора института Колачевского вызвали широкий общественный резонанс. Форму, в которой были проведены обыски, сочли некорректной ученый совет ФИАН, профсоюз РАН и академики из авторитетного в научной среде "Клуба 1 июля", делая акцент на негативном влиянии событий на репутации российской науки.

Колачевский рассказал "Интерфаксу" как проходили обыски: "Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой "Триоптикс" в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям - деталей, увы, не знаю, - ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей".

Он пояснил, что ФИАН сдает небольшую часть своих помещений в аренду, причем акцент делает на размещении высокотехнологических компаний, а все договоры аренды проходят согласование в Минобрнауки России (ведомство исполняет функции учредителя ФИАН). Фирма "Триоптикс", к которой, по словам Колачевского, возникли вопросы у правоохранительных органов, - это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов: "зеркал, подложек, пластинок и линз".

"Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера (30 октября - ИФ) в Институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру и явно не в нашу пользу", - сказал Колачевский.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО "Триоптикс" зарегистрировано в Троицке, основной вид деятельности - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук". Руководителем и бенефициаром юрлица является предприниматель Ольга Канорская.