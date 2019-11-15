РАН единогласно осудила формат проведения обысков в ФИАН

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской академии наук (РАН), куда входят более 2 тыс. академиков и членов-корреспондентов, в полном составе проголосовало за резолюцию, критикующую формат следственных действий в Физическом институте имени Лебедева РАН (ФИАН) и дома у директора научно-исследовательской организации Николая Колачевского.

"Участники общего собрания глубоко обеспокоены формой действий правоохранительных органов в отношении ФИАН и члена-корреспондента (РАН - ИФ) Колачевского. Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий. Такие действия нанесли репутационный ущерб ФИАН, всей российской науке и силовым структурам. Члены общего собрание членов РАН выступают за недопустимость подобных действий", - говорится в заявлении, зачитанном с трибуны академии.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что считает необходимым поддержать заявление. "Я считаю, что это очень правильное обращение, потому что когда мы говорим о консенсусе, мы должны понимать, что в отношении таких базовых ценностей, как наука, не может быть, чтобы разные структуры находились по разные стороны баррикад, чтобы какая-то неудача или какой-то промах одних был бы плюсом для других. И я считаю, что нам обязательно это решение (резолюцию - ИФ) нужно поддержать", - сказал Сергеев.

После этого он поставил вопрос на голосование. "Принято единогласно", - констатировал Сергеев.

Обыски в ФИАН и в квартире директора института Колачевского прошли 30 октября и вызвали широкий общественный резонанс. Форму, в которой были проведены обыски, сочли некорректной ученый совет ФИАН, профсоюз РАН и академики из авторитетного в научной среде "Клуба 1 июля", делая акцент на негативном влиянии событий на репутацию российской науки.

Обыски были связаны с деятельностью высокотехнологичной компании "Триоптикс", которая арендовала помещения в институте. Компанию, как сообщалось, подозревают в поставке в Германию двух оптических окон для метеорологических станций, которые задержали на таможне. По предварительным данным, следствие считает, что эти оптические элементы могут иметь двойное назначение. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 226.2 УК РФ (контрабанда), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В пятницу, 14 ноября, стало известно, что руководитель "Триоптикса" Ольга Канорская и ее отец Сергей Канорский, являющиеся фигурантами данного дела, уехали из России в Израиль, где получили гражданство.