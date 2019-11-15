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В Петербурге суд отменил итоги муниципальных выборов в Новоизмайлове

Теперь депутатами должны стать независимые кандидаты

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский районный суд отменил итоги муниципальных выборов на участке №1393 в муниципалитете "Новоизмайлово", следует из картотеки суда.

Результаты обжаловали выдвигавшиеся в депутаты самовыдвиженцы Андрей Стариков и Максим Петров, а также коммунист Владимир Локтев. Они выборы проиграли. Заинтересованными лицами в разбирательстве стали единороссы Валерий Жилкин, Людмила Павлова, Лидия Шебуняева и Сергей Шубин, а также самовыдвиженец Анна Поцелуева. Все они стали депутатами по итогам подсчета голосов.

Суд удовлетворил жалобу заявителей частично.

Суд отменил результаты выборов на этом участке. "На остальных участках в этом округе независимые кандидаты Андрей Стариков, Максим Петров и Владимир Локтев победили единороссов. Теперь именно они станут депутатами Новоизмайловского", - сообщил в твиттере петербургский штаб Навального.

25 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила горизбирком Петербурга в неспособности вывести из муниципальных избиркомов сотрудников, допускавших нарушения в кампанию 2014 года, и в повторении всех скандалов и аномалий в 2019 году. Работу комиссии она назвала неудовлетворительной.

По данным штаба, участковая комиссия затягивала подсчет голосов, председатель "сбежала с бюллетенями, не составив итогового протокола" и в систему ГАС "Выборы" были внесены "выдуманные результаты".

Петербург Новоизмайлово Андрей Стариков Максим Петров Владимир Локтев

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