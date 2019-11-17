Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября

Буксировка украинского судна российским кораблем береговой охраны из порта в Керчи Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Три украинских корабля, задержанные год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Как рассказали агентству в пресс-службе, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.

В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

Ранее в воскресенье осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о начале передачи украинских кораблей. По его словам, она состоится в нейтральных водах.