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Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября

Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября
Буксировка украинского судна российским кораблем береговой охраны из порта в Керчи
Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Три украинских корабля, задержанные год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договоренностями, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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Как рассказали агентству в пресс-службе, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.

В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

Ранее в воскресенье осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о начале передачи украинских кораблей. По его словам, она состоится в нейтральных водах.

Украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года.

Находившихся на кораблях моряков обвинили в незаконном пересечении границы (часть 3 статьи 322 УК РФ) и арестовали. Они вернулись на Украину 7 сентября этого года в рамках обмена с Россией.

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Керченский пролив ФСБ Украина

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