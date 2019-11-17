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Источник сообщил о буксировке украинских судов из Керчи

Источник сообщил о буксировке украинских судов из Керчи

Источник сообщил о буксировке украинских судов из Керчи
Корабли ВМС Украины на стоянке пограничного управления ФСБ РФ в Крыму. Архивное фото
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Процесс передачи украинских кораблей, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, начался, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Буксировка (из Керчи - ИФ) началась, передача состоится в нейтральных водах в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

По данным керченских информационных сайтов, три задержанных украинских корабля около 11:30 по московскому времени вышли с территории Генмола в Керчи на востоке Крыма. "Каждое судно сопровождает буксир, впереди движется береговая охрана", - сообщает корреспондент "Керчь.ФМ", который следит за ситуацией с горы Митридат.

По его информации, на гору попасть можно, но "на месте находятся сотрудники, которые переписали паспортные данные у тех, кто ведет съемку".

"Корабли направились в сторону арок Крымского моста, примерно на полпути они остановились и стояли около пяти минут. Раньше скорость была больше, теперь корабли продолжают движение в сторону арок Крымского моста, но гораздо медленнее", - сообщает керченский сайт.

Издание публикует фотографии и видеозапись с перемещением кораблей.

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