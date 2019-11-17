В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможность вернуть корабли Украине

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона никогда не отрицала, что вернет Украине задержанные год назад в Керченском проливе украинские военные корабли, заявляют в МИД РФ.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива. Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" планируется передать 18 ноября, утром их начали буксировать из Керчи.

Корабли были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года. Находившихся на них моряков обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали. В сентябре они были переданы Украине в рамках обмена заключенными.