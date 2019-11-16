Советник Зеленского заявил о "завершающем этапе" возвращения украинских кораблей из РФ

Буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" на стоянке погрануправления ФСБ РФ в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Процесс возвращения задержанных Россией в Керченском проливе украинских кораблей находится на завершающем этапе, приводит слова советника президента Украины Андрея Ермака украинское издание "Новое время".

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сказал Ермак.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники сообщила о "принципиальном решении вернуть эти суда". Издание отмечало, что "проблемный вопрос" планируется урегулировать до саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря.

В МИД РФ отказались связывать возможную передачу кораблей Украине и саммит "четверки", отметив, что "сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность".

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ РФ инцидент назвали провокацией, заявив, что Киев не уведомил Москву в установленном порядке о проходе своих кораблей через Керченский пролив.

По мнению украинской стороны, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ФСБ обвинила 24 гражданина Украины, которые находились на задержанных судах, в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией украинские моряки вернулись на родину.