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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Состояние одного из пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске (Амурская область) улучшилось, планируется его перевод из реанимации в травматологическое отделение.

"Пациент, находящийся в Благовещенской городской больнице, стабилен, в сознании. Сегодня планируется его перевод в травматологическое отделение. Один из пациентов Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) еще в реанимации, состояние стабильное", - сообщили в Минздраве области.

Еще один несовершеннолетний пострадавший находится в отделении детской политравмы АОДКБ. Врачи отмечают положительную динамику, планируют в ближайшие дни выписку из больницы.

У одного 17-летнего пострадавшего ранения шеи, затылочной области и левого надплечья. Его ровесник получил огнестрельное ранение таза. Третий пострадавший (20-летний молодой человек) получил множественные огнестрельные ранения с повреждением органов брюшины.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. В пятницу занятия в колледже были также отложены.

Благовещенск Амурская область

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