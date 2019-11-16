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Прокуратура просит позже рассмотреть меру пресечения охраннику приамурского колледжа

Прокуратура просит позже рассмотреть меру пресечения охраннику приамурского колледжа
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Амурской области в субботу попросила Благовещенский городской суд отложить на 72 часа выбор меры пресечения охраннику колледжа, пропустившему в учебное заведение студента с оружием в рюкзаке, сообщает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

Сотрудник частной охранной организации "Сириус-А" Олег Ермолов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Об аресте охранника ходатайствовало следствие.

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