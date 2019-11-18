В Москве заочно арестовали предполагаемого убийцу главы ингушского Центра "Э"

Сотрудники полиции на месте убийства Ибрагима Эльджаркиева Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест мужчины, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Картоева Курейша Ахметовича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ", - сказалаа "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что Картоеву заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, работавший врачом, были убиты 2 ноября в Москве. По данным следствия, в них выстрелили не менее 10 раз.