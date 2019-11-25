Поиск

Обыски прошли в домах обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра "Э"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов с раннего утра проводили обыски в Ингушетии в рамках расследования резонансного дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, параллельно подобные мероприятия проходили и у родственников обвиняемого по нескольким адресам в том же населенном пункте, в ходе которых, предположительно, задержан один из двоюродных братьев Картоева.

Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. От рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Как сообщала "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, преступник выстрелил в двух мужчин не менее 10 раз из огнестрельного оружия.

4 ноября погибших похоронили на родовом кладбище в ингушской Назрани.

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Ранее информированный источник сообщил агентству, что правоохранительные органы разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева по подозрению в совершении преступления. По словам собеседника агентства, предположительно после совершения преступления мужчина 5 ноября выехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва-Хасавюрт.

По данным источника, "подозреваемый является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу Коля.

18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Картоева по обвинению в убийстве.

Картоеву следственным органом заочно предъявлено обвинение по пунктам а, ж части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Он объявлен в международный розыск.

Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения. 12 января покушение на Эльджаркиева было совершено, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от блокпоста между республиками.

Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата. Тогда ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался. Эльджаркиев тогда не пострадал.

Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев Курейш Картоев

Новости по теме

Новости

Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с "Плесецка" с военным спутником

Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец

Суд отдал государству имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд руб.

Фильму "Дау" Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России

Минюст объяснил просьбу приостановить деятельность партии Гудкова

Скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян

Скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян
Нападения в школах

СКР начал поиск очевидцев возможных издевательств над стрелком из Благовещенска

СКР начал поиск очевидцев возможных издевательств над стрелком из Благовещенска

Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');