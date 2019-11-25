Обыски прошли в домах обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра "Э"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов с раннего утра проводили обыски в Ингушетии в рамках расследования резонансного дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, параллельно подобные мероприятия проходили и у родственников обвиняемого по нескольким адресам в том же населенном пункте, в ходе которых, предположительно, задержан один из двоюродных братьев Картоева.

Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. От рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Как сообщала "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, преступник выстрелил в двух мужчин не менее 10 раз из огнестрельного оружия.

4 ноября погибших похоронили на родовом кладбище в ингушской Назрани.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что правоохранительные органы разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева по подозрению в совершении преступления. По словам собеседника агентства, предположительно после совершения преступления мужчина 5 ноября выехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва-Хасавюрт.

По данным источника, "подозреваемый является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу Коля.

18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Картоева по обвинению в убийстве.

Картоеву следственным органом заочно предъявлено обвинение по пунктам а, ж части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Он объявлен в международный розыск.

Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения. 12 января покушение на Эльджаркиева было совершено, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от блокпоста между республиками.

Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата. Тогда ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался. Эльджаркиев тогда не пострадал.