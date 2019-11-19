Арестован охранник приамурского колледжа, где студент устроил стрельбу

Фото: Екатерина Киселева/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Охранник Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олег Ермолов, пропустивший в учебное заведение вооруженного студента, по решению Благовещенского городского суда взят под стражу на два месяца, сообщил корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

По решению суда Ермолов взят под стражу до 14 января 2020 года. В обосновании ходатайства следствие отметило, что охранник обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.

Прокуратура поддержала следствие в ходатайстве об аресте.

Адвокат передала судье заключение врача, в котором говорится о проблемах с сердцем у обвиняемого - у Ермолова был инфаркт.

"Я не считаю себя виновным, я сделал все по инструкции (...) Раньше меня судили по более тяжко статье и то был под подпиской о невыезде", - сказал Ермолов в суде.

Сотрудник частной охранной организации "Сириус-А" обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии СКР, сотрудник частной охранной организации, который заступил на пост охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 14 ноября, допустил в здание учебного заведения 19-летнего вооруженного учащегося.

Первоначально ходатайство следствия об аресте Ермолова рассматривалось в минувшую субботу. Тогда в суде было отмечено, что обвиняемый имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление, без уточнения статьи, по которой он был ранее признан виновным. Прокуратура попросила отложить рассмотрение меры пресечения на 72 часа после того, как Ермолов сообщил о наличие несовершеннолетних детей и сложном графике работы его супруги.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Ранее по решению суда взят под стражу генеральный директор частной охранной организации "Сириус - А", ветеран органов МВД России Сергей Андрющенко. По версии следствия, обвиняемый допустил к охране здания колледжа гражданина, не имевшего соответствующего разрешения на охранную деятельность.