Власти подтвердили отставку замминистра образования Приамурья после ЧП в колледже

Также был уволен директор колледжа, где произошла стрельба

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Амурской области официально подтвердило увольнение заместителя министра образования и науки региона и директора колледжа, где студент устроил стрельбу.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Помимо этого, покинул свой пост заместитель министра образования и науки области Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию", - сообщили в среду в региональном минобразования.

В министерстве отметили, что решение об увольнении Петухова принято по результатам служебной проверки. Исполняющим обязанности руководителя колледжа назначена замдиректора по учебной работе Светлана Ленских, работающая там с 1999 года.

Ранее об увольнении директора колледжа и заместителя министра образования области агентству "Интерфакс" сообщил информированный источник в правительстве региона.

14 ноября 19-летний студент открыл огонь из охотничьего ружья в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний студент, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).