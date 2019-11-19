Замахнувшегося на полицейского пенсионера суд оштрафовал на 20 тысяч рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оштрафовал на 20 000 рублей пенсионера Вадима Панкратова, который на акции протеста замахнулся на полицейского плакатом. Как сказал представитель суда, он признан виновным в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошел в ходе одной из акций против строительства храма в сквере у Драмтеатра.

За Панкратова ранее заступалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она указывала, что это не уголовник, и предлагала не доводить дело до суда: "Человек по-своему реагирует на разные происшествия, это его образ жизни, он бывает на разных акциях, у него есть форменная майка".

Региональное издание "Е1.ru" уточняло, что Панкратов - сторонник президента Владимира Путина, участник многих уличных акций и в городе его прозвали "Дед-пикет".

Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного преследования Панкратова и просило назначить ему судебный штраф. Суд отклонил это ходатайство, поскольку в представленных материалах не оказалось данных о возмещении ущерба потерпевшему.

В мае в Екатеринбурге прошло несколько массовых акций протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Протесты сопровождались столкновениями и задержаниями. Всего были задержаны больше ста человек, на пятерых завели уголовные дела.

В ситуацию вмешался президент Владимир Путин, который предложил спросить мнение жителей города о том, где они хотят видеть храм. Мэрия Екатеринбурга распорядилась свернуть подготовку к строительству в сквере и начала готовить опрос. Екатеринбургская епархия затем отказалась от претензий на сквер.

Проведенный 13 октября опрос показал, что наиболее предпочтительной площадкой для новой церкви считается территория бывшего приборостроительного завода, которую в итоге поддержала епархия.