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Замахнувшегося на полицейского пенсионера суд оштрафовал на 20 тысяч рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд оштрафовал на 20 000 рублей пенсионера Вадима Панкратова, который на акции протеста замахнулся на полицейского плакатом. Как сказал представитель суда, он признан виновным в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошел в ходе одной из акций против строительства храма в сквере у Драмтеатра.

За Панкратова ранее заступалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она указывала, что это не уголовник, и предлагала не доводить дело до суда: "Человек по-своему реагирует на разные происшествия, это его образ жизни, он бывает на разных акциях, у него есть форменная майка".

Региональное издание "Е1.ru" уточняло, что Панкратов - сторонник президента Владимира Путина, участник многих уличных акций и в городе его прозвали "Дед-пикет".

Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного преследования Панкратова и просило назначить ему судебный штраф. Суд отклонил это ходатайство, поскольку в представленных материалах не оказалось данных о возмещении ущерба потерпевшему.

В мае в Екатеринбурге прошло несколько массовых акций протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Протесты сопровождались столкновениями и задержаниями. Всего были задержаны больше ста человек, на пятерых завели уголовные дела.

В ситуацию вмешался президент Владимир Путин, который предложил спросить мнение жителей города о том, где они хотят видеть храм. Мэрия Екатеринбурга распорядилась свернуть подготовку к строительству в сквере и начала готовить опрос. Екатеринбургская епархия затем отказалась от претензий на сквер.

Проведенный 13 октября опрос показал, что наиболее предпочтительной площадкой для новой церкви считается территория бывшего приборостроительного завода, которую в итоге поддержала епархия.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Верх-Исетский суд Вадим Панкратов Екатеринбургская епархия

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