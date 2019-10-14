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Горизбирком Екатеринбурга назвал победителя опроса о месте строительства храма

Горизбирком Екатеринбурга назвал победителя опроса о месте строительства храма
Здание бывшего Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге. Сентябрь 2017 года.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Горизбирком Екатеринбурга подвел итоги опроса о месте, где лучше строить церковь Святой Екатерины, и сообщил, что это площадка бывшего Уральского приборостроительного завода. Ранее в пользу этого адреса высказывался митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

За эту площадку проголосовали 57,66% участников опроса, участок на берегу пруда за Макаровским мостом набрал 39,49%, сказали "Интерфаксу" в горизбиркоме.

Всего в опросе 13 октября приняли участие 97 472 человека, явка составила 8,98%. 2,85% опросных листов признали недействительными.

Опрос решили провести после массовых протестов, которые начались в мае, когда строители начали подготовку к возведению храма в сквере у Драмтеатра. Церковь там решили строить по пожеланию епархии на деньги меценатов. Протесты сопровождались столкновениями и задержаниями. Президент Владимир Путин вмешался в ситуацию и предложил спросить мнение жителей города.

Мэрия исключила сквер у Драмтеатра из опроса, поскольку епархия в итоге отказалась от этой площадки.

Екатеринбург РПЦ митрополит Кирилл

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