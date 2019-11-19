Дума Екатеринбурга окончательно запретила строительство храма в сквере

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Екатеринбурга на заседании во вторник изменили "религиозный" статус участка в сквере, где собирались строить храм святой Екатерины, на статус земли общего пользования, окончательно запретив таким образом возведение собора на этом месте.

"Решение принято", - сказал председатель гордумы Игорь Володин на заседании, трансляция которого велась на сайте Думы. Как сообщается на официальном портале администрации города, депутаты единогласно проголосовали за перевод территории сквера из категории земли религиозного назначения (категория ЦС-5) в категорию ТОП-1 - земли общего пользования, строительство на которых запрещено.

На этом решении настаивал ряд депутатов гордумы и общественники. Избирком Екатеринбурга несколько раз отказывал инициативной группе в их желании провести референдум по статусу участка в сквере. Причиной отказа избиркома были ошибки в представляемых документах.

Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. В июне 2019 года местная епархия отказалась от планов строительства, но земля в "общее пользование" не вернулась. В том же месяце председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин говорил "Интерфаксу", что территория сквера у Театра драмы будет исключена из списка мест для строительства храма.

Опрос по определению площадки для храма святой Екатерины состоялся 13 октября в Екатеринбурге после массовых протестов против его строительства в сквере на Октябрьской площади у драмтеатра. Участие в нем приняли 97 тыс. 472 человека. Явка составила 8,98% при необходимом минимуме в 1%.

Площадка бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, которую поддержала епархия, по итогам опроса набрала 57,66% голосов. Второй участок - берег пруда за Макаровским мостом - набрал 39,49%.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 отбывали административный арест. 19 ноября стало известно, что суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера Вадима Панкратова, который на одной из таких акции протеста замахнулся на полицейского плакатом. Как сказал представитель суда, пожилой мужчина был признан виновным в применении насилия к представителю власти.