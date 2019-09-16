Житель Екатеринбурга приговорен к исправительным работам за оскорбление полицейского

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил полгода исправительных работ Станиславу Мельниченко, который оскорбил полицейского на акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади. Он признан виновным в уголовном преступлении (статья 319 УК), сообщили в пресс-службе суда.

10% зарплаты Мельниченко будут удерживать в доход государства.

Уголовное дело в отношении Мельниченко возбудили в начале июня, сообщало региональное издание "Е1.ru". По версии следстви, 14 мая около 23 часов по местному времени Мельниченко на месте проведения акции "публично в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты". Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что обвиняемый в тот вечер выпил и пришел в сквер не из идейных соображений. Оскорбил он сотрудника полиции, который был в гражданской одежде, но при этом Мельниченко понимал, что перед ним полицейский.

Ранее Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей за участие в несогласованной акции.

В Екатеринбурге с середины мая проходили несанкционированные митинги против строительства церкви святой Екатерины в сквере у театра Драмы. Они начались, когда сквер огородили и началась подготовка к строительным работам. На акциях было задержано около ста человек. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил спросить мнение горожан о том, где они хотят видеть новый храм, работы в сквере прекратили. Позднее епархия отказалась от идеи построить храм в этом сквере. Власти города сейчас готовят опрос с перечнем возможных площадок для строительства.