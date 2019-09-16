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Житель Екатеринбурга приговорен к исправительным работам за оскорбление полицейского

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил полгода исправительных работ Станиславу Мельниченко, который оскорбил полицейского на акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади. Он признан виновным в уголовном преступлении (статья 319 УК), сообщили в пресс-службе суда.

10% зарплаты Мельниченко будут удерживать в доход государства.

Уголовное дело в отношении Мельниченко возбудили в начале июня, сообщало региональное издание "Е1.ru". По версии следстви, 14 мая около 23 часов по местному времени Мельниченко на месте проведения акции "публично в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты". Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что обвиняемый в тот вечер выпил и пришел в сквер не из идейных соображений. Оскорбил он сотрудника полиции, который был в гражданской одежде, но при этом Мельниченко понимал, что перед ним полицейский.

Ранее Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей за участие в несогласованной акции.

В Екатеринбурге с середины мая проходили несанкционированные митинги против строительства церкви святой Екатерины в сквере у театра Драмы. Они начались, когда сквер огородили и началась подготовка к строительным работам. На акциях было задержано около ста человек. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил спросить мнение горожан о том, где они хотят видеть новый храм, работы в сквере прекратили. Позднее епархия отказалась от идеи построить храм в этом сквере. Власти города сейчас готовят опрос с перечнем возможных площадок для строительства.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург МВД Станислав Мельниченко

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