Эксперты отметили снижение цен на гречку в РФ после их роста

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречневую крупу в РФ на минувшей неделе снизились, следует из анализа компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

По данным на 15 ноября, цена тонны гречневой крупы снизилась до 41 595 рублей с 41 860 рублей неделей ранее (снижение на 265 рублей).

По данным компании, в октябре этого года средняя цена гречневой крупы составила 39 тыс. 391 рубль за тонну, в ноябре 2018 года она составляла 19 553 рубля.

Рост цен на гречку в этом году эксперты связывают с сокращением площадей под гречихой более чем на 20%. Но выращенного урожая, считают они, вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей. Сбор гречихи в этом году, по прогнозу компании "ПроЗерно", составит 755 тыс. тонн. Внутреннее потребление оценивается почти в 800 тыс. тонн в год, и с прошлых сезонов есть нормальные переходящие запасы. Цены на крупу будут стабильными, считают эксперты.

Как сообщалось, ситуация на рынке этой крупы привлекла внимание ФАС, которая решила проверить производителей и переработчиков гречихи.

В предыдущие годы урожай гречихи в РФ превышал 1 млн тонн, что привело к резкому снижению цен на нее и на гречневую крупу. Это стало причиной сокращения посевных площадей и снижения урожая этой культуры.

В Минсельхозе ситуацию на рынке гречневой крупы считают стабильной. Восстановление цен к уровню прошлых лет позволит производителям выйти на уровень рентабельности, подчеркивало ранее ведомство.