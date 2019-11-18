ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки после жалоб на цены

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу возбудило два дела по признакам нарушения закона о торговле в отношении ООО "Агро-Альянс" и ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг" (обе компании являются производителями гречневой крупы - ИФ), сообщает пресс-служба управления.

УФАС выяснила, что эти поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному. Служба усмотрела в их действиях признаки создания дискриминационных условий для одних хозсубъектов по сравнению с другими, что запрещено законом о торговле.

Для проверки информации о повышении цен на гречневую крупу в розничном и оптовом сегментах на территории Петербурга служба направила запросы в торговые сети, представленные в городе.

Первое заседание комиссии УФАС по рассмотрению дел назначено на 18 декабря текущего года.

Холдинг "Агро-Альянс" является импортером и трейдером риса, а также производителем фасованных круп и макарон. Компании принадлежат производственные и логистические комплексы в Петербурге, Краснодарском крае и Владивостоке. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", единственным акционером компании является кипрская "Агро-Альянс Сайпрес Лимитед".

ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг", согласно данным "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит ООО "АФГ Националь", которое было создано в феврале 2013 года в результате слияния агропромышленного холдинга AF-Group и дистрибьютора фасованных круп "Ангстрем". "Националь" занимается производством риса, традиционных круп, бобовых, соусов, консервированной продукции и овощей.

В октябре газета "Ведомости" писала, что поставщики гречневой крупы повысят цены на 20-50%. Издание отмечает, что с момента последнего резкого повышения цен на гречку прошло три года. К октябрю подорожало сырье для крупы – гречиха. Она стоит до 40 рублей за килограмм. Раньше цена колебалась вокруг 24 рублей. С начала года цена на гречку выросла на 6,4% до 51 рубля за килограмм.

Исполнительный директор отраслевого объединения "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сообщил изданию, что последние два года на рынке появился избыток предложения, и поставщики начали снижать посевные площади под гречиху.