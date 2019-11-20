Уральского политолога оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление власти

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал известного политолога Федора Крашенинникова за комментарий в телеграм-канале, сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

"Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей по административному делу по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство - ИФ)", - уточнил собеседник агентства. Как заявил агентству адвокат Крашенинникова Алексей Бушмаков, защита намерена обжаловать это решение.

Административное дело об оскорблении власти было возбуждено против политолога в октябре. Поводом стал комментарий, который Крашенинников оставил в телеграм-канале в июне 2019 года. Комментарий касался повторного ареста соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, обвиняемого в организации акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге.

Тогда суд назначил Волкову 15 суток ареста сразу же после того, как он отбыл еще 20 суток. В упомянутом комментарии политолог раскритиковал судебную систему.

Политолог отказался признавать свою вину. Свое преследование он назвал попыткой давления со стороны власти на него "как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов". Крашенников также рассказывал, что в последнее время подвергается "постоянной травле в провластных ресурсах, большею частью анонимных".