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Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков. Он уточнил, что находится в полицейском автомобиле вместе с подзащитным.

Политолог написал в соцсетях, что его остановили на улице. По его словам, ему вменяют оскорбление власти в интернете. Что именно вызвало претензии полиции, он не знает.

В управлении МВД по Екатеринбургу на момент публикации получить комментарий не удалось.

В октябре 2019 года у Крашенинникова дома прошел обыск по делу об отмывании через Фонд борьбы с коррупцией Навального, после обыска его вызвали на допрос в СК как свидетеля по этому делу.

Также в октябре в его отношении завели административное дело о неуважении к судьям за комментарий в его телеграм-канале. Комментарий был о повторном аресте соратника Навального Леонида Волкова, которому суд назначил 15 суток ареста сразу же после того, как он вышел из спецприемника после 20 суток. В ноябре политолог был за это оштрафован на 30 000 рублей.

В июне 2020 года стало известно, что Крашенинников оспорил законность этого штрафа в ЕСПЧ. Он считает, что в его отношении нарушены статьи Европейской конвенции о праве прав на справедливое судебное разбирательство (ст.6) и на свободу выражения мнения (ст.10).

Екатеринбург Федор Крашенинников МВД Свердловская область Алексей Бушмаков

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