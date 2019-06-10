На главу штаба Навального составили второй протокол за митинг против пенсионной реформы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова - составили протокол за проведение митинга против пенсионной реформы, прошедшего 9 сентября в Петербурге, сообщил в понедельник глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Леонида Волкова должны были выпустить из спецприемника в 6:00. Не выпустили и повезли сразу в ОВД Тверское. Сейчас там составляют протокол за ту же акцию 9 сентября, только в Санкт-Петербурге по ст. 20.2 часть 3", - написал он в своем твиттере.

По словам Жданова, в материалах дела еще восемь городов - также за митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

Жданов предположил, что Тверской районный суд, вероятно, рассмотрит дело сегодня.

До этого Волков отбывал административный арест в 20 суток, который был ему назначили 22 мая за нарушение порядка организации митинга 9 сентября 2018 года в Москве.

К уже находившемуся под арестом Волкову в спецприемник пришли полицейские и оформили административный протокол по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. Позже суд вернул дело назад в полицию.

9 сентября в Москве и других городах прошли акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста.

Навальный во время акции отбывал административный арест в 30 суток, а сразу по его завершении, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен за организацию акции 9 сентября еще на 20 суток ареста.