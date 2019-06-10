Поиск

На главу штаба Навального составили второй протокол за митинг против пенсионной реформы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова - составили протокол за проведение митинга против пенсионной реформы, прошедшего 9 сентября в Петербурге, сообщил в понедельник глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Леонида Волкова должны были выпустить из спецприемника в 6:00. Не выпустили и повезли сразу в ОВД Тверское. Сейчас там составляют протокол за ту же акцию 9 сентября, только в Санкт-Петербурге по ст. 20.2 часть 3", - написал он в своем твиттере.

В РоссииГлаву штаба Навального арестовали на 20 сутокГлаву штаба Навального арестовали на 20 сутокЧитать подробнее

По словам Жданова, в материалах дела еще восемь городов - также за митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября.

Жданов предположил, что Тверской районный суд, вероятно, рассмотрит дело сегодня.

До этого Волков отбывал административный арест в 20 суток, который был ему назначили 22 мая за нарушение порядка организации митинга 9 сентября 2018 года в Москве.

К уже находившемуся под арестом Волкову в спецприемник пришли полицейские и оформили административный протокол по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. Позже суд вернул дело назад в полицию.

9 сентября в Москве и других городах прошли акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста.

Навальный во время акции отбывал административный арест в 30 суток, а сразу по его завершении, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен за организацию акции 9 сентября еще на 20 суток ареста.

Протест против пенсионной реформы

6
Леонид Волков Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Сотрудницу "АЛРОСА" обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

Сотрудницу "АЛРОСА" обвинили в хищении алмазов на 22 млн рублей

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Роспотребнадзор проверит средство для чистки труб, которым отравился Алибасов

Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

РБК подаст иск против агентства РИА ФАН

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');