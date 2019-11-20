Росгвардия взяла под охрану Амурский колледж, где студент устроил стрельбу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Охрана учебных заведений в Амурской области начала переходить Росгвардии, которые уже взяли на обслуживание два учреждения, в том числе Амурский колледж строительства и ЖКХ, где неделю назад студент устроил стрельбу.

Как сообщает региональное министерство образования и науки, Росгвардия также взяла под охрану Амурский педагогический колледж. Отмечается также, что образовательные организации Амурской области уже закупают средства охраны. После ЧП металлоискатели приобрели Амурский аграрный колледж и Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций.

В колледжах, которые подчиняются Минобразования области, насчитывается 16 металлоискателей. Представители этих учреждений заявили, что им необходимо еще 58 таких приборах.

Собираются заявки на установку турникетов, "тревожных кнопок", камер видеонаблюдения и прочее оборудование, добавили в Минобразования.

Во вторник, 19 ноября, губернатор Амурской области Василий Орлов призвал глав городов и районов региона подключиться к усилению мер безопасности в местных образовательных учреждениях. "Работает антитеррористическая комиссия, активно задействован силовой блок. Хочу отметить, что эта работа должна быть системной и касаться всех уровней власти, в том числе и муниципальной", - цитировала Орлова пресс-служба администрации областного правительства.

Губернатор также рассказал, что на базе Амурского областного института развития будет создана комиссия со специалистами-тьюторами. "Они будут заниматься своевременным выявлением и работой с детьми, находящимися в зоне риска, в наших образовательных учреждениях", - пояснил Орлов.

Стрельба в колледже

Как сообщалось, 19-летний студент 14 ноября устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу покончил с собой.

После ЧП были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). 19 ноября сообщалось об аресте охранника колледжа, пропустившего в здание вооруженного студента. Кроме того, ранее по решению суда был взят под стражу генеральный ЧОП "Сириус - А", ветеран органов МВД России Сергей Андрющенко. По версии следствия, обвиняемый позволил охранять здание колледжа гражданину, не имевшему лицензию на такую деятельность.