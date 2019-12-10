По делу о стрельбе в приамурском колледже арестовано имущество директора ЧОПа

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Благовещенске суд арестовал имущество гендиректора ЧОПа ООО "Сириус-А", охранявшего Амурский колледж строительства и ЖКХ, где 14 ноября студент устроил стрельбу. Арест на имущество наложен в связи с тем, что один из пострадавших подал иск о 2 млн рублей компенсации, сообщил адвокат Каро Жамкочян.

По его словам, у директора ЧОПа Сергея Андрющенко арестованы две машины - Kia Sorento 2005 года выпуска и Renault Fluence 2010 года. Защита обжалует эту обеспечительную меру.

"Мы обжалуем, ждем, когда будет назначена апелляция. Наша позиция, что у охранника не было полномочий досматривать студентов. Не было металлодетектора в колледже, как нам известно", - объяснил Жамкочян.

Он уточнил, что решение о компенсации для пострадавшего, который подал иск, будет приниматься, если дело дойдет до суда.

По версии следствия, охранник ЧОПа "Сириус-А" Олег Ермоленко 14 ноября пустил в колледж вооруженного студента. Тот открыл стрельбу в одной из аудиторий. Погиб еще один 19-летний студент, пострадали еще трое. Стрелявший покончил с собой.

По фактам возбуждены уголовные дела об убийстве, об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и о халатности. Андрющенко и Ермоленко арестованы.

После случившегося колледж взяла под охрану Росгвардия. В регионе был отправлен в отставку замминистра образования.

10 декабря Арбитражный суд Амурской области признал "Сириус-А" виновным в административном правонарушении и оштрафовал организацию на 100 000 рублей.