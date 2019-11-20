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Число жертв пожара на новороссийской нефтебазе достигло трех

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Погиб еще один пострадавший при пожаре на нефтебазе "Грушовая" АО "Черномортранснефть" под Новороссийском, погибших стало трое, сообщили в пресс-службе управления СК по Кубани.

Пострадавший умер в реанимации Краснодарской краевой клинической больницы.

Пожар на нефтебазе произошел 7 ноября в ходе работ на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара объемом 10 000 кубометров. Резервуар был выведен из работы. Там загорелась газовоздушная смесь. Пострадали только сотрудники компании-подрядчика, всего шесть человек. Один из них умер 8 ноября, еще один - 18 ноября.

Пожар потушили за полчаса.

По факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Новороссийск Грушовая Транснефть Богаго Шесхарис

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