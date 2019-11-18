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Второй пострадавший при пожаре на нефтебазе в Новороссийске умер в реанимации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Скончался второй из шестерых пострадавших во время пожара на нефтебазе "Грушовая" под Новороссийском.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили агентству "Интерфакс", что второй пострадавший умер в реанимации Краснодарской краевой клинической больницы.

Ранее сообщалось, что 7 ноября на нефтебазе Грушовая АО "Черномортранснефть" при проведении подрядной организацией работ на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара №29 объемом 10 тыс. куб. метров, выведенном из работы, произошло возгорание газовоздушной смеси.

Воспламенение было ликвидировано в течение получаса и не привело к нарушению работы нефтебазы.

В результате происшествия пострадали шестеро человек, они были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них скончался.

Новороссийск

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