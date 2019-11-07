Шесть человек пострадали в результате пожара на нефтебазе под Новороссийском

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" под Новороссийском, один из них - в тяжёлом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

"У мужчины - 90% ожога тела. Если появится возможность, то будет транспортировка в Краснодар", - уточнил собеседник агентства.

Утром 7 ноября на нефтебазе Грушовая АО "Черномортранснефть" при проведении работ загорелась газовоздушная смесь.

Усилиями персонала АО "Черномортранснефть" и МЧС России воспламенение было ликвидировано в течение получаса. ЧП не привело к нарушению функционирования нефтебазы.