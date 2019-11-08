Умер один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Новороссийске умер один из шести пострадавших при пожаре на нефтеперевалочной базе "Грушовая" компании "Черномортранснефть". Об этом сообщил представитель Минздрава Краснодарского края.

Рабочий умер в городской больнице №1 Новороссийска, уточнил он.

Остальные пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В четверг их перевезли силами санитарной авиации в Краснодар, в краевую клиническую больницу №1.

"Все госпитализированы в анестезиолого-реанимационное отделение, состояние тяжелое, находятся на искусственной вентиляции легких. Всех прооперировали. У трех пострадавших прогноз неблагоприятный", - сказал собеседник агентства.

Пожар на нефтебазе случился 7 ноября утром, когда на выведенном из работы резервуаре объемом 10 000 кубометров произошел хлопок и загорелась газовоздушная смесь, объяснял пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

На объекте работали сотрудники компании-подрядчика. Пострадали шесть человек. Их госпитализировали. В краевом Минздраве отмечали, что один из пострадавших получил ожоги 90% поверхности тела.

Пожар быстро локализовали на площади 200 квадратных метров и потушили примерно за полчаса, отмечал Демин.

Перевалочная база "Грушовая" расположена в верховьях реки Богаго в урочище балки Грушовая на берегу Черного моря и наряду с нефтебазой Шесхарис входит в состав нефтеперекачивающего комплекса морского торгового порта Новороссийск.

Производственные площадки нефтебаз, расположенные по разные стороны Маркхотского горного хребта, соединены между собой технологическим тоннелем Грушовая-Шесхарис. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса "Шесхарис" достигает почти 1,4 млн куб. метров. При этом основная нагрузка приходится на площадку "Грушовая", так как она располагает большими возможностями хранения нефти и нефтепродуктов.