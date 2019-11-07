На нефтебазе "Транснефти" под Новороссийском произошел пожар

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU -На перевалочной базе "Грушовая" АО "Черномортранснефть" под Новороссийском произошел взрыв в резервуаре и начался пожар, его потушили за сорок минут. Пострадали пять человек, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Транснефти" и советник президента компании Игорь Демин.

"В 9:04 из выведенного из работы резервуара с хлопка началось возгорание, в 9:40 пожар был локализован, в 9:44 потушен", - уточнил он.

Это был подземный железобетонный резервуар объемом 10 000 кубометров. В нем загорелась газовоздушная смесь, когда на манифольдном колодце резервуара работали сотрудники компании-подрядчика, сказал Демин.

Пострадали пять человек. Им оказали помощь на месте и затем госпитализировали.

Площадь возгорания не превысила 200 квадратных метров. На отгрузке нефти в порту Новороссийска происшествие не сказалось, добавил Демин.

"На месте инцидента в настоящее время задействовано 91 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 33 человека, 9 единиц техники", - добавил он. В тушении приняли участие сотрудники "Черномортранснефти".

Причины пожара установит специальна комиссия.

Перевалочная база "Грушовая" расположена в верховьях реки Богаго в урочище балки Грушовая на берегу Черного моря и наряду с нефтебазой Шесхарис входит в состав нефтеперекачивающего комплекса морского торгового порта Новороссийск.

Производственные площадки нефтебаз, расположенные по разные стороны Маркхотского горного хребта, соединены между собой технологическим тоннелем Грушовая-Шесхарис. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса "Шесхарис" достигает почти 1,4 млн куб. метров. При этом основная нагрузка приходится на площадку "Грушовая", так как она располагает большими возможностями хранения нефти и нефтепродуктов.