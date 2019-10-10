В Саратове арестовали трех полицейских за пытки задержанного

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Суд в Саратове отправил под арест троих сотрудников полиции, обвиняемых в должностном преступлении. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по региону в четверг.

Как сообщалось, в ночь на 25 сентября трое сотрудников МО МВД России "Саратовский" в отделе полиции "применили насилие к мужчине, подозреваемому в хищении". Накануне им было предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения). Ранее по этой же статье было возбуждено уголовное дело.

Ранее в местных СМИ и в социальных сетях появилась информация об инциденте в отделе полиции "Саратовский". Сообщалось, что трое оперативников уголовного розыска и их руководитель "в течение почти пяти часов выбивали показания" из задержанного мужчины, требуя сознаться в крупной краже денег.

Ход расследования дела находится на личном контроле прокурора области.