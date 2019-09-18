Трое тагильских оперативников получили по 4,5 и 5 лет колонии за пытки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил троих оперуполномоченных местного отдела полиции №21 к 4,5 и 5 годам лишения свободы за пытки задержанного. Они хотели получить от него признательных показаний "хоть в каком-либо преступлении", сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитного проекта "Зона права" Алексей Бушмаков, представляющий интересы потерпевшего.

Суд признал троих оперуполномоченных виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (часть 3 статьи 286 УК РФ). Анатолий Леонов приговорен к 5 годам, Антон Лобанов и Денис Бородачев - к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Им также запретили работать в силовых структурах в течение двух лет, сказал Бушмаков.

По его словам, согласно фабуле уголовного дела, в октябре 2018 года полицейские избили задержанного Максима Червоткина, чтобы он сознался "хоть в каком-либо преступлении". Тем самым они хотели уменьшить количество нераскрытых преступлений на подведомственной территории, пояснил Бушмаков.

Они нанесли ему около 40 ударов руками и ногами. Мужчине надевали на голову пакет, заставили приседать и отжиматься, рассказал адвокат.

"Чудесным образом" сервер, где хранились записи с камер наблюдения в отделе полиции, был поврежден, однако "следствию удалось доказать виновность полицейских", добавил Бушмаков.