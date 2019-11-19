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Суд отправил на пересмотр дело экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда по представлению заместителя генпрокурора РФ отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, передал корреспондент "Интерфакса".

"Направить уголовное дело в суд первой инстанции для рассмотрения в новом составе суда", - говорится в решении президиума.

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Таким образом, президиум удовлетворил представление замгенпрокурора Леонида Коржинека, который настаивал на пересмотре решения Мещанского суда Москвы от 11 апреля, вернувшего дело Масляевой генпрокурору для устранения препятствий к его рассмотрению, и апелляционного постановления Мосгорсуда от 14 мая, признавшего это решение районного суда законным.

Масляевой, как и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей. Деньги были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия", основанной худруком "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым. Средства предназначались на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Дело Нины Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. По ее словам, она признает вину в незаконном получении зарплаты, работе по обналичиванию денег и составлении фиктивных отчетов о работе "Студии".

В июле текущего года Масляеву отпустили под подписку о невыезде, и она вернулась на работу в театр "У Никитских ворот", но, как отметили в театре, с ноября она там уже не работает.

Нина Масляева Седьмая студия

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