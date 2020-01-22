Минтранс разработает правила по защите самолетов от птиц

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минтранс подготовит и утвердит федеральные правила по обеспечению орнитологической безопасности гражданской авиации. Министерство уведомило о начале этой работы через портал regulation.gov.ru. Новые правила могут ввести в июне 2020 года.

Пока вопросы орнитологической безопасности полетов регулируются федеральными авиационными правилами "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ". В них меры по защите от птиц описаны только в общих чертах, без конкретики.

15 августа 2019 года Airbus А321 "Уральских авиалиний" аварийно сел на кукурузное поле вскоре после вылета из Москвы в Симферополь. Сообщалось, что самолет попал в стаю птиц, птицы вывели из строя оба двигателя. Он приземлился с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. Несколько десятков человек пострадали, но никто не погиб.