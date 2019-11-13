Оставившую без тепла более 300 жителей иркутского Тулуна аварию устранили

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Отключенное из-за аварии теплоснабжение трех многоквартирных домов в городе Тулуне Иркутской области восстановлено, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 20:10 вторника (05:10 мск) работы были завершены", - говорится в сообщении.

В ликвидации аварии было задействовано девять человек и три единицы техники.

Как ранее сообщалось, в 17:40 вторника (12:40 мск) в Тулуне произошло аварийное отключение теплоснабжения многоквартирных домов № 17, 19 и 20 на улице Ленина, в которых проживают 322 человека.

Произошел порыв трубы. Угрозы разморозки системы отопления жилых домов не было.

Тулун - город в Иркутской области, летом 2019 года переживший две волны крупного наводнения. Население - около 41,5 тыс. человек.