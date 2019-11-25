Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

В правительстве решили, что компании нужно лучше работать с людьми и властями регионов

Михаил Мень Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень возглавит "Российский экологический оператор" (РЭО), сейчас оформляются соответствующие документы, подтвердил курирующий мусорную реформу вице-премьер Алексей Гордеев. Он сообщил это через пресс-службу.

Ранее в понедельник стало известно о досрочной отставке гендиректора РЭО Дениса Буцаева. О том, что его может сменить Мень, в минувшую пятницу сообщили "Ведомости".

Работа РЭО за 2018 год показала, что масштаб задач по созданию новой системы обращения с мусором "помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями", объяснил Гордеев.

По его словам, новый порядок сбора и переработки отходов должен быть понятен всем - "от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора". Поэтому правительство решило "укрепить руководство" оператора.

Ранее "Ведомости" писали, что Буцаеву сообщили об отставке, но не объяснили ее причину. Мусорная реформа, стартовавшая в начале 2019 года, буксует, в частности, создаваемые региональные мусорные операторы столкнулись с массовыми неплатежами.

Ранее в ноябре в Минприроды сменился замминистра, курирующий реформу: вместо Владимира Логинова ею занялся Константин Румянцев.

Мусорная реформа предполагает, что вывозом, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов будут заниматься региональные мусорные операторы. Их деятельность должен курировать РЭО с предполагаемым оборотом до 75 млрд рублей в год.

Оператор должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в сфере сбора и переработки мусора, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Также он занимается распределением денег на проекты по работе с мусором, может предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и покупать акции и владеть долями в мусорных проектах. РЭО имеет право и на операции с участками земли для строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий.

Михаилу Меню 59 лет. С 2018 года он является аудитором Счетной палаты. До этого в течение почти пяти лет он руководил Минстроем, а до того - с 2005 по октябрь 2013 года - был губернатором Ивановской области. С 2002 по 2005 год он был заммэра Москвы, с 1999 по 2002 год - вице-губернатором Подмосковья.